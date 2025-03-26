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16:20, 26 марта 2025Путешествия

В самолете с россиянами на борту сработала сигнализация об открытии двери

В вылетающем из Сочи самолете сработала сигнализация об открытии двери
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В самолете российской авиакомпании сработала сигнализация об открытии двери. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла с вылетающим из Сочи в Москву Airbus A320 во вторник, 25 марта. На предварительном старте экипаж доложил о срабатывании индикации открытия двери.

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Отмечается, что пилоты приняли решение вернуть борт на место стоянки. Однако спустя некоторое время командир воздушного судна заявил о прекращении сигнала и продолжил осуществление рейса.

Ранее самолету другой российской авиакомпании пришлось резко сменить курс из-за больного пассажира. Нештатная ситуация произошла 24 марта на борту летевшего из Иркутска в Москву Boeing 737-800. Во время рейса экипаж доложил об упавшем без пульса и дыхания мужчине.

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