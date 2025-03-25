Пассажир упал без пульса и дыхания во время рейса российского самолета

Самолету российской авиакомпании пришлось резко сменить курс из-за бездыханного пассажира. Об этом пишет Telegram-канал Aviainicident.
Нештатная ситуация произошла 24 марта на борту летевшего из Иркутска в Москву Boeing 737–800. Во время рейса экипаж доложил об упавшем пассажире без пульса и дыхания.
Отмечается, что командир воздушного судна принял решение пойти на вынужденную посадку. В результате лайнер благополучно приземлился в аэропорту Казани. О нынешнем состоянии больного не сообщается.
Ранее летевший в Узбекистан самолет российской авиакомпании резко сменил курс и сел в другом месте из-за больного пассажира.