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14:11, 25 марта 2025Путешествия

Пассажир упал без пульса и дыхания во время рейса российского самолета

Летевший в Москву самолет резко сменил курс из-за бездыханного пассажира
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Shutterstock / Fotodom

Самолету российской авиакомпании пришлось резко сменить курс из-за бездыханного пассажира. Об этом пишет Telegram-канал Aviainicident.

Нештатная ситуация произошла 24 марта на борту летевшего из Иркутска в Москву Boeing 737–800. Во время рейса экипаж доложил об упавшем пассажире без пульса и дыхания.

Отмечается, что командир воздушного судна принял решение пойти на вынужденную посадку. В результате лайнер благополучно приземлился в аэропорту Казани. О нынешнем состоянии больного не сообщается.

Ранее летевший в Узбекистан самолет российской авиакомпании резко сменил курс и сел в другом месте из-за больного пассажира.

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