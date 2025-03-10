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13:41, 10 марта 2025Путешествия

Летевший из Москвы самолет объявил сигнал срочности во время полета

Летевший из Москвы в Самарканд Boeing резко сменил курс из-за больного пассажира
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Unsplash

Летевший в Узбекистан самолет российской авиакомпании резко сменил курс и сел в другом месте из-за больного пассажира. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла со следовавшим из Москвы в Самарканд Boeing 737-800 в понедельник, 10 марта. Экипаж доложил о тяжелом состоянии одного из пассажиров на борту и принял решение следовать в аэропорт вылета.

Командир воздушного судна объявил сигнал срочности во время полета. Отмечается, что посадка в столичной авиагавани прошла благополучно. О нынешнем состоянии больного не сообщается.

Ранее летевший из-за рубежа в Москву самолет Utair экстренно сменил курс и сел в другом месте. Нештатная ситуация произошла со следовавшим из Ташкента пассажирским лайнером 7 марта. Экипаж доложил о больном пассажире на борту.

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