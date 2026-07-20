Стало известно о жертве и 13 пострадавших при атаке ВСУ на российский регион

Ковальчук: 13 человек ранены в результате атаки ВСУ на Брянскую область

В Брянской области один человек стал жертвой и 13 пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Брянскую область. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук в Telegram.

Как стало известно, смертельные травмы получил водитель пожарного автомобиля в поселке Белая Березка, выехавший на тушение возгорания. «Трое мирных жителей получили травмы различной степени тяжести. Ранены жители в Погарском и Стародубском районах», — написал чиновник.

Он выразил соболезнования родным и близким жертвы атаки, а также пожелал выздоровления пострадавшим.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что число пострадавших в результате удара ВСУ по региону выросло до 10. Среди раненых — три гражданина Китая и ребенок. У пострадавшей девочки диагностировали «острую реакцию на стресс».

По данным Минобороны России, в ночь на 20 июля средства противовоздушной обороны сбили над регионами 381 украинский беспилотник.