Йылмаз: Смена главы МИД Британии говорит о сохранении антироссийского риторики

Возможное назначение Эдварда Милибэнда на пост главы МИД свидетельствует о том, что Лондон не собирается пересматривать свою агрессивную политику в отношении Москвы. Такой вывод сделал турецкий политический обозреватель Энвер Демирель Йылмаз, передает РИА Новости.

Эксперт указал, что антироссийская риторика по-прежнему остается важной частью политики стран Запада, поэтому предпосылок для заметного улучшения отношений между Москвой и Лондоном в обозримом будущем он не видит.

«Россия не испытывает никаких иллюзий: западная политика в отношении Москвы не меняется и меняться не собирается», — сказал политолог.

22 июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о своем уходе с должности премьер-министра Великобритании. Он заявил, что каждое его решение было направлено на то, чтобы поставить на первое место страну, которую он любит.