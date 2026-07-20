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10:37, 20 июля 2026Мир

Раскрыто значение смены главы МИД Британии для России

Йылмаз: Смена главы МИД Британии говорит о сохранении антироссийского риторики
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: eyematter / Shutterstock / Fotodom

Возможное назначение Эдварда Милибэнда на пост главы МИД свидетельствует о том, что Лондон не собирается пересматривать свою агрессивную политику в отношении Москвы. Такой вывод сделал турецкий политический обозреватель Энвер Демирель Йылмаз, передает РИА Новости.

Эксперт указал, что антироссийская риторика по-прежнему остается важной частью политики стран Запада, поэтому предпосылок для заметного улучшения отношений между Москвой и Лондоном в обозримом будущем он не видит.

«Россия не испытывает никаких иллюзий: западная политика в отношении Москвы не меняется и меняться не собирается», — сказал политолог.

22 июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о своем уходе с должности премьер-министра Великобритании. Он заявил, что каждое его решение было направлено на то, чтобы поставить на первое место страну, которую он любит.

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