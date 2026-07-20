В России упали продажи ноутбуков

Forbes: За второй квартал 2026-го продажи ноутбуков в России упали на 20 процентов

По итогам второго квартала 2026-го продажи ноутбуков в России упали на 20 процентов. Об этом со ссылкой на данные источников на рынке бытовой техники и электроники сообщает Forbes.

С начала 2026-го продажи ноутбуков снизились на 19,6 процента в количественном и на 13,5 процента — в денежном выражении. За апрель — июнь 2026 года продали 558 тысяч ноутбуков на сумму 37,4 миллиарда рублей (минус 19,8 процента в количественном и 5,9 — в денежном выражении). При этом средняя стоимость ноутбука за год увеличилась на 17,3 процента, до 66,9 тысячи рублей. По данным «М.Видео», в денежном выражении продажи возглавили Asus, Apple, Huawei, Honor и MSI, количественном — Asus, Huawei, Honor, Unbranded и Lenovo.

Как заявила руководитель направления «Ноутбуки» компании diHouse Ирина Бабина, во второй половине года рост цен может продолжиться вплоть до 30–40 процентов из-за удорожания компонентов и постепенного исчерпания складских запасов, закупленных по более низким ценам. На фоне сохраняющейся экономической неопределенности покупатели не спешат обновлять имеющиеся устройства, что приводит к постепенному снижению спроса, констатировала она.

Сокращение спроса происходит по причине уменьшения располагаемых россиянами доходов, высокой стоимости кредитов и повышенной осторожности покупателей при совершении значимых покупок.

«Ноутбуки — достаточно дорогие товары и при этом это устройства длительного пользования. В условиях стагнации многие пользователи принимают решение о переносе таких покупок на экономически более благоприятный период. Тем более что, как правило, это покупка не первого компьютера, а замена уже существующего. И это в большинстве случаев позволяет подождать», — пояснил директор департамента компьютерной периферии «Марвел-Дистрибуции» Петр Горбей.

Директор медийного агентства «Навигатор» Константин Подстрешный объяснил, что падение продаж смартфонов в России связано с рядом факторов, среди которых непростая ситуация на мировом рынке электроники, а также такие отечественные «нюансы». Ранее спрос подстегивал крепкий рубль, и ожидаемое введение с 1 сентября технологического сбора на электронику, способного, как ожидается, повлиять на цены.