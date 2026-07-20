Еврокомиссия захотела учесть позицию одной страны ради одобрения санкций против России

Politico: ЕК может доработать 21-й пакет санкций против России с учетом позиции Греции

Европейская комиссия (ЕК) может доработать некоторые положения 21-го пакета санкций против России с учетом позиции Греции, которая выступает против новых ограничительных мер, которые противоречат европейским интересам. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Мы пытаемся найти выход из этой ситуации, но она показывает, что мы начинаем сталкиваться с некоторыми ключевыми экономическими интересами», — заявил европейский дипломат.

Сейчас ЕК проводит анализ возможных экономических последствий введения 21-го пакета антироссийских санкций. Ожидается, что результаты будут представлены на встрече послов ЕС 22 июля, которая, как считается, может решить судьбу новых санкций.

Дипломаты рассказали, что Еврокомиссия может убрать из 21-го пакета санкций положения относительно австрийского банка Raiffeisen, а также добавить пункт о заморозке верхнего потолка цен на российскую нефть.

Ранее сообщалось, что поддержка новых санкций против России внутри Евросоюза заметно снижается. Все больше стран ЕС требуют исключений из новых ограничений или блокируют отдельные меры, опасаясь ущерба для собственных экономик.