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15:34, 8 июля 2026Путешествия

Приехавшая в отпуск на Канары семья лишилась четырехлетней дочери

LaVoz: Четырехлетняя туристка не выжила во время купания в бассейне отеля на Лансароте
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Yana Demenko / Shutterstock / Fotodom

Отдыхавшая на Канарах семья лишилась четырехлетней дочери. Об этом сообщило издание La Voz de Lanzarote (LaVoz).

5 июля приехавшую в отпуск на Лансароте, Испания, с родителями, бабушкой и дедушкой юную туристку обнаружили бездыханной во время купания в бассейне отеля на курорте Пуэрто-дель-Кармен. Медики попытались реанимировать пострадавшую, однако девочка не выжила.

На данный момент неизвестно, как долго ребенок оставался в воде без присмотра взрослых. Обстоятельства трагедии не раскрываются. Расследование продолжается.

Инцидент в очередной раз привлек внимание общественности к проблеме надзора за несовершеннолетними на воде в Испании. Ранее стало известно, что в этой стране за 72 часа шестеро детей не выжили во время купания. Трагедии случились в Каталонии, Андалусии, на Балеарских и Канарских островах.

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