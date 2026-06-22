На курортах Европы за 72 часа произошли шесть летальных исходов с участием детей

The Sun: В Испании за 72 часа шестеро детей не выжили после купания

Шесть несчастных случаев с участием детей произошли на курортах популярной страны Европы за 72 часа. Об этом сообщила газета The Sun.

Эксперт по предотвращению летальных исходов на воде Себастьян Кинтана раскритиковал власти Испании за «трагическое отсутствие надзора» за детьми у водоемов. Трагедии случились в Каталонии, Андалусии, на Балеарских и Канарских островах.

Так, 20 июня на курорте в Плайя-Бланк на Лансароте четырехлетняя британская девочка не выжила после купания в бассейне отеля. Еще один четырехлетний британец упал в плавательный комплекс в доме отдыха рядом с побережьем Коста-дель-Соль, а трехлетний мальчик из Дании перестал подавать признаки жизни в бассейне на Майорке.

Еще трое подростков не выжили во время купания на пляже Аррабасада в Таррагоне. Смерть 12-летнего мальчика медики констатировали на месте происшествия; госпитализация его друзей — двух 13-летних мальчиков — закончилась летальным исходом в обоих случаях. Полиция расследует каждый случай отдельно.

Кинтана предупредил туристов о необходимости следить за несовершеннолетними на местных пляжах и в бассейнах.

Ранее трехлетний турист упал в бассейн через день после прилета на отдых и не выжил. Пара обнаружила своего ребенка в воде ранним утром.