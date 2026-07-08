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15:31, 8 июля 2026Экономика

Покупателям разъяснили обязанность продавца выдавать сдачу

Адвокат Борзенко: Продавец не вправе требовать оплату без сдачи по закону
Павел Полтавец (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Руководитель Дома права «Аванти», адвокат Надежда Борзенко заявила, что продавец не имеет права требовать от покупателя оплату без сдачи или отказывать в выдаче сдачи. В беседе с RT она разъяснила, что отсутствие разменных денег в кассе не является законным основанием для отказа в продаже товара.

Согласно пункту 2 статьи 492 Гражданского кодекса РФ, договор розничной купли-продажи является публичным договором. Статья 426 ГК РФ раскрывает содержание этого правила: лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, обязано продавать товары каждому, кто к нему обратится, если такая продажа относится к характеру его деятельности

Надежда Борзенкоадвокат

Поэтому, по ее словам, продавец не вправе произвольно отказывать покупателю в продаже товара только потому, что в кассе нет подходящей суммы для сдачи. Борзенко подчеркнула, что организация торговли должна самостоятельно обеспечить наличие денежных средств для расчетов, и требование оплаты без сдачи фактически перекладывает на покупателя обязанности продавца.

Адвокат также напомнила, что пункт 2 статьи 16 Закона «О защите прав потребителей» запрещает отказывать потребителю в заключении договора или ставить приобретение товара в зависимость от обстоятельств, не связанных с самим товаром. В случае отказа принять купюру или выдать сдачу юрист посоветовала попросить пригласить администратора, зафиксировать происшествие, оставить запись в книге отзывов, а также обратиться с жалобой в Роспотребнадзор или в суд.

Ранее «Лента.ру» писала о случае, когда из магазина в Сергиевом Посаде выгнали мать с трехмесячным младенцем, потребовав оставить коляску с ребенком на улице, сославшись на внутренние правила. Женщине пришлось обратиться в Роспотребнадзор.

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