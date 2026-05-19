12:45, 19 мая 2026Россия

Россиянку с трехнедельным младенцем выгнали из магазина

Shot: Мать с трехнедельным младенцем выгнали из магазина в Сергиевом Посаде
Майя Назарова

Фото: Senivpetro / Magnific

Мать с трехнедельным младенцем выгнали из магазина «Галерея льна» в подмосковном Сергиевом Посаде. Об этом стало известно Telegram-каналу «Shot проверка».

Продавец с порога потребовала оставить коляску с ребенком на улице. Сотрудница, как утверждает россиянка, сослалась на внутренние правила.

Кроме того, хозяйка магазина подтвердила запрет по телефону и заявила, что не собирается переставлять стенды ради покупателей с детьми. При этом девушка и ее сестра уверяли, что в помещении достаточно пространства.

После конфликта жительница Московской области направила жалобу на магазин в Роспотребнадзор.

До этого сообщалось, что мать с ребенком-инвалидом отказались пустить в кафе Ижевска. Прокуратура Удмуртии тогда организовала проверку.

