Россиянку с трехнедельным младенцем выгнали из магазина

Shot: Мать с трехнедельным младенцем выгнали из магазина в Сергиевом Посаде

Мать с трехнедельным младенцем выгнали из магазина «Галерея льна» в подмосковном Сергиевом Посаде. Об этом стало известно Telegram-каналу «Shot проверка».

Продавец с порога потребовала оставить коляску с ребенком на улице. Сотрудница, как утверждает россиянка, сослалась на внутренние правила.

Кроме того, хозяйка магазина подтвердила запрет по телефону и заявила, что не собирается переставлять стенды ради покупателей с детьми. При этом девушка и ее сестра уверяли, что в помещении достаточно пространства.

После конфликта жительница Московской области направила жалобу на магазин в Роспотребнадзор.

