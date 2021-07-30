Россиянку с ребенком-инвалидом отказались пустить в кафе Ижевска. Прокуратура Удмуртии организовала проверку. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Инцидент произошел 23 июля. Сотрудники заведения «Нами» не посадили за стол 13-летнюю девочку в инвалидной коляске, которая была в сопровождении матери. О случившемся в своем аккаунте в Instagram рассказал предприниматель Юрий Паршиков.

По его словам, администратор и управляющая заведением заявили, что столик занят, хотя сам он освободил для них место. Паршиков также предположил, что в этом кафе такое происходит не в первый раз.

Уполномоченный по правам ребенка в Удмуртии Ольга Авдеева заявила, что возмущена этой историей.

Ранее аналогичная ситуация произошла в подмосковном городе Одинцово. Россиянку с ребенком-инвалидом не пустили в шашлычную «Бродвей» заявив, что не обслуживают колясочников.