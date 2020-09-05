В российском городе умер оставленный в машине ребенок-инвалид

В городе Валуйки Белгородской области 11-летний инвалид умер после того, как его заперли в машине родственники. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК.

ЧП произошло 4 сентября. Ребенок с бабушкой и дедом приехали на автомобиле на местный рынок. Женщина пошла за покупками, а через некоторое время супруг пошел встречать ее, закрыв машину и оставив мальчика внутри. Вернувшись, мужчина увидел, что автомобиль дымится.

Ребенка извлекли прохожие, позднее он умер в больнице от термических травм. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сейчас следователи устанавливают очаг и причины возгорания.

Ребенок-инвалид находился под опекой дедушки и бабушки в связи со смертью матери и отсутствием отца.

В феврале в Челябинске сотрудники службы эвакуации забрали машину многодетной матери на штрафстоянку вместе с оставленным в салоне полуторагодовалым ребенком. 46-летняя россиянка забрала сына со штрафстоянки спустя полтора часа.