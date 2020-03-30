Российский пожарный уснул на пожаре, лишился машины и обгорел

В Подмосковье водитель пожарной машины решил поспать во время тушения пожара, сжег автомобиль и пострадал. Об этом сообщило издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным издания, бригада приехала тушить пожар на поле в Луховицах. Сначала площадь возгорания была небольшой — около 150 квадратных метров, но, пока водитель спал, направление ветра сменилось, и огонь направился в сторону автомобиля.

Как пишет Baza, водитель «чудом смог выбраться». У него обгорели бок и ноги.

В январе сообщалось, что ученик четвертого класса из Краснодара устроил пожар в своей школе. Мальчик нашел зажигалку, случайно поджег куртку в раздевалке и не сказал взрослым о случившемся. По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье 167 УК («Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога»). За мальчика вступился мэр Краснодара Николай Первышов и заявил, что готов лично участвовать в возмещении ущерба.

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