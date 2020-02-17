Спящий россиянин отказался покидать постель во время пожара и попал на видео

@bazabazon / Telegram

Житель Балашихи отказался покидать постель и выходить из квартиры во время пожара. Об этом сообщило издание Baza в своем Telegram-канале.

На попавших в сеть кадрах заметно, как пожарные заходят в квартиру и направляются к спящему россиянину. Тот не понимает, что происходит, после чего пытается продолжить спать. Пожарные говорят ему, что у него горит квартира, однако мужчина не встает. На этом оператор уходит в другое помещение.

Причиной пожара стала непотушенная сигарета, оставленная на кухне. Согласился ли жилец в итоге выйти из квартиры, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Иркутске спасатели вытащили из пожара троих детей, которые были заперты в квартире за железной дверью и не могли выбраться самостоятельно. В помещении находились 12-летняя девочка и двое мальчиков восьми и пяти лет. Одного ребенка спасли через окно, еще двоих вынесли через подъезд при помощи «спасательных устройств».

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