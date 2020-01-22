Четверо бездомных россиян сгорели в колодце

В Октябрьском районе Улан-Удэ четверо бездомных погибли при пожаре внутри колодца, в котором была обустроена ночлежка. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Бурятии.

По данным ведомства, возгорание произошло утром 22 января на Геологической улице, дым из колодца заметили прохожие. При тушении пожара внутри нашли тела двух мужчин и двух женщин, которые были бездомными.

В СК предполагают, что пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении, а также использования горелок для приготовления пищи или освещения. В колодце обнаружили разные предметы одежды и быта, которые могли легко загореться.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

Ранее в Красноярске бригада скорой помощи отказалась госпитализировать бездомного больного, который несколько часов пролежал почти без движения. Группа бездомных попросила у прохожего телефон, чтобы вызвать скорую помощь для собутыльника, потому что у него было «плохо с сердцем». По словам прохожего, одолжившего телефон, врачи отказались забирать мужчину в больницу, спросив: «А зачем его забирать? Реально, зачем он нужен?», и порекомендовали вызвать полицию. Дальнейшая судьба мужчины неизвестна.

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