Российские врачи отказались госпитализировать бездомного из-за его «ненужности»

В Красноярске бригада скорой помощи отказалась госпитализировать бездомного больного, который несколько часов пролежал почти без движения. Об этом сообщает «Комсомольская правда Красноярск».

По данным газеты, группа бездомных попросила у прохожего телефон, чтобы вызвать скорую помощь для собутыльника, потому что у него было «плохо с сердцем». По словам прохожего, одолжившего телефон, врачи отказались забирать мужчину в больницу, спросив: «А зачем его забирать? Реально, зачем он нужен?», и порекомендовали вызвать полицию.

Один из врачей также якобы заявил, что на подобные вызовы тратятся бюджетные деньги. «Какому-то человеку плохо будет, а мы за ними катаемся?», — цитирует его прохожий.

Медик также якобы сказал, что бездомному «ничего не будет», поскольку он «две недели пил» и на это «здоровья надо иметь больше, чем у любого». Отмечается, что дальнейшая судьба бездомного неизвестна.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге мужчина умер во дворе в 200 метрах от местной больницы. По версии следствия, врачи не виноваты в смерти бездомного. Уточняется, что он пришел в медучреждение с легкой раной, которая не представляла угрозу жизни. После того как ему оказали медицинскую помощь, пациент покинул больницу. Во дворе в 200 метрах от учреждения он умер якобы от другого заболевания.

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