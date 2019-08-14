Российский фельдшер пнул пенсионерку ногой и попал на видео

Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону / ВКонтакте

В Ростове-на-Дону фельдшер скорой помощи пнул ногой лежащую на земле пожилую женщину и уехал. Действия медика попали на камеры видеонаблюдения. Соответствующая запись появилась в сообществе во «ВКонтакте».

Инцидент произошел 13 августа в 17:30 по московскому времени около дома на улице Варфоломеева, 222а. «Люди вызвали скорую. Приехал этот фельдшер, пнул ее ногой, развернулся и уехал», — сообщает автор поста.

«Это мой знакомый вызвал скорую, бабуля была в сознании. Она и его послала тоже, но это не дает основания оставить ее на тротуаре», — написала в комментариях пользовательница Anjuta Tugrinova.

По словам сообщившего об инциденте пользователя, когда он увидел женщину, то попытался вызвать скорую повторно. По телефону ему сказали, что медики уже приезжали, и отказались высылать новую бригаду.

«В итоге приехала вторая скорая. Мы погрузили бабушку и ее увезли в больницу. На вид ей лет 60. Бабушка говорила, конечно, что пиво пила, но она не в хлам полнейший была. На вопросы через раз отвечала, но она реально старенькая», — говорится в сообщении.

13 июня в московском районе Текстильщики медики отказали в помощи местному жителю, которому стало плохо у входа в больницу, и посоветовали прохожей вызвать скорую. Он умер на проходной больницы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!