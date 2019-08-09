Критиковавшего больницу российского медика уволили из-за снимков в соцсетях

Департамент здравоохранения Ямала проконтролирует ситуацию с увольнением фельдшера участковой больницы в поселке Газ-Сале из-за опубликованных в соцсетях фотографий. Об этом Znak.com сообщили в ведомстве.

Собеседник издания добавил, что чиновники «тщательно и объективно» во всем разберутся, у фельдшера уже попросили письменно объяснить, почему он нарушил кодекс этики и служебного поведения.

Ранее 30-летний работник больницы Александр Тяпкин рассказал о давлении, которое на него оказывает руководство медучреждения. Он утверждал, что начальству не понравилось опубликованное им видео, в котором он рассказывает о проблемах в клинике. При этом главврач Эльдар Фараджев говорил, что все дело в его фотографиях, которые якобы порочат профессию врача. Провокационные снимки мужчина делал на рабочем месте, подкрепляя саркастичными подписями.

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