Скандальные твиты российской студентки вынудили ее отца уволиться из больницы

Заведующий хирургическим отделением Каргатской центральной районной больницы (ЦРБ) в Новосибирской области Вячеслав Лучинин, чья дочь Анна оскорбляла пациентов в социальных сетях, решил уволиться. Об этом сам врач сообщил изданию «НГС.НОВОСТИ».

По словам хирурга, из больницы он хочет уйти в ближайший месяц. «Я работать здесь не буду тоже, хочу меры такие принять. Население настроено очень негативно не только к ней (дочери Лучинина — прим. «Ленты.ру»), а к врачам вообще», — сказал он.

Лучинин предположил, что скандальные скриншоты с твитами могли быть отредактированы недоброжелателями его дочери. «Одна из подружек, есть версия такая, скопировала страницы ее, отредактировала и выложила с целью отомстить ей, в социальной сети», — сказал врач, добавив, что Анну планируют отчислить из университета.

Скандал разгорелся после того, как посты из закрытого Twitter-аккаунта студентки Новосибирского государственного медуниверситета Анны Лучининой оказались в общем доступе. В своих публикациях девушка писала о прохождении практики в городских больницах, критиковала пациентов и своих преподавателей, используя нецензурную лексику. В ближайшее время руководство вуза намерено встретиться со студенткой для выяснения ситуации.

В феврале один из медицинских колледжей Татарстана объявил о слежке за социальными сетями и личными контактами будущих медиков. По словам представителя администрации учреждения, это делается ради психологического, идеологического и нравственного здоровья граждан.

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