За соцсетями российских студентов объявили слежку ради «идеологического здоровья»

Руководство одного из медицинских колледжей Татарстана объявило о слежке за социальными сетями и личными контактами будущих медиков. В интернете появилось видео с выступлением представительницы администрации учебного заведения.

На кадрах студентам прямо говорят, что их личные аккаунты находятся «под жестким контролем» руководства учебного заведения. По словам представительницы администрации колледжа, это делается ради «психологического, идеологического и нравственного здоровья граждан». Она также объявила, что руководство колледжа сотрудничает с кибердружиной Татарстана.

В 2018 году депутаты Госдумы от «Единой России» разработали законопроект о создании в России кибердружин, которые должны помогать правоохранительными органами бороться с противоправной информацией в интернете. Один из авторов инициативы, Олег Быков, пояснил, что проект не будет ограничивать свободу слова.

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