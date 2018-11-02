Отслеживать активность россиян в сети решили поручить кибердружинникам

Депутаты Госдумы от «Единой России» разработали законопроект о создании в России кибердружин, которые смогут вместе с правоохранительными органами выявлять в интернете противоправную информацию. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 2 ноября.

Один из авторов инициативы, Олег Быков, пояснил, что проект не направлен на ограничение свободы слова в интернете. «Это регулирование правового статуса и порядка работы с противоправной информацией, направлен он на гражданскую активность», — сказал депутат.

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Из пояснительной записки следует, что главная задача кибердружинников — борьба с размещением в интернете запрещенной в России информации. В частности, речь идет о пропаганде войны, разжигании национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды. Кибердружины предлагается создавать в формате общественной организации, стать добровольцем может гражданин старше 18 лет.

Документ обязывает прокуратуру, следственные органы, органы государственной власти и местного самоуправления сотрудничать с кибердружинами.

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