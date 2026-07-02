Надзирательницу отправили за решетку за роман с заключенным

В Великобритании надзирательница попала за решетку за роман с убийцей

В Великобритании сотрудницу тюрьмы строгого режима Ребекку Грин отправили за решетку за запретный роман. Об этом пишет Daily Mail.

Расследование в отношении 29-летней Грин началось весной 2023 года. Тогда в телефоне надзирательницы обнаружили романтическую переписку с Джоном Отугаде — осужденным убийцей. Его приговорили к пожизненному заключению за расправу над охранником ночного клуба в 2010 году.

В списке контактов заключенного обнаружили номер телефона Грин. Она была подписана как «партнер». Выяснилось, что у пары завязались отношения в октябре 2022 года.

Женщина признала вину в должностном преступлении. Ее приговорили к году и четырем месяцам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Великобритании сотрудницу тюрьмы уличили в запретных отношениях с заключенным. Она призналась, что целовалась с преступником в мастерской и отправляла ему письма.

