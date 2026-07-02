Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
00:30, 2 июля 2026Из жизни

Надзирательницу отправили за решетку за роман с заключенным

В Великобритании надзирательница попала за решетку за роман с убийцей
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: ChameleonsEye / Shutterstock / Fotodom  

В Великобритании сотрудницу тюрьмы строгого режима Ребекку Грин отправили за решетку за запретный роман. Об этом пишет Daily Mail.

Расследование в отношении 29-летней Грин началось весной 2023 года. Тогда в телефоне надзирательницы обнаружили романтическую переписку с Джоном Отугаде — осужденным убийцей. Его приговорили к пожизненному заключению за расправу над охранником ночного клуба в 2010 году.

В списке контактов заключенного обнаружили номер телефона Грин. Она была подписана как «партнер». Выяснилось, что у пары завязались отношения в октябре 2022 года.

Материалы по теме:
Тюремщица на рабочем месте занялась сексом с заключенным. Она тайно вела OnlyFans и пыталась сбежать от суда
Тюремщица на рабочем месте занялась сексом с заключенным. Она тайно вела OnlyFans и пыталась сбежать от суда
1 августа 2024
«Развращал молодежь». Ректора университета уволили за съемку порно с женой. Как им удавалось скрывать тайное хобби?
«Развращал молодежь». Ректора университета уволили за съемку порно с женой. Как им удавалось скрывать тайное хобби?
18 июня 2024

Женщина признала вину в должностном преступлении. Ее приговорили к году и четырем месяцам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Великобритании сотрудницу тюрьмы уличили в запретных отношениях с заключенным. Она призналась, что целовалась с преступником в мастерской и отправляла ему письма.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Румынии незаметно приняли закон о присоединении Молдавии. С чем это связано и стоит ли ждать объединения двух стран?

    В России назвали сроки появления нового налогового вычета

    Опровергнут популярный миф о бессоннице

    Жена Цекало пришла в ресторан в откровенном наряде

    В России заявили о подготовке нового обмена пленными

    Россияне забрались на шпиль Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке

    В восьми российских городах начали оформлять визы в Черногорию

    Над Москвой появилась багровая луна

    Совместное патрулирование ВВС России и Китая назвали проверкой для США

    Надзирательницу отправили за решетку за роман с заключенным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok