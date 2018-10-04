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В России стали прекращать дела о репостах

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Дела об экстремистских репостах в России начали прекращать за малозначительностью. Об этом рассказал «Интерфаксу» руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

«Раньше невозможно было представить такое, как и логику изложения», — отметил он. В пример Чиков привел постановление красноярского следователя, внезапно прекратившего дело о размещении запрещенного материала в соцсетях.

В обосновании такого решения сотрудник написал, что у «обвиняемого имелось 166 друзей, однако, никто из аудитории на размешенных им изображениях не поставил отметку "мне нравится" (не "лайкнул"), то есть указанные изображения не вызвали какую-либо реакцию».

Следователь также отметил, что обвиняемый разместил и перепостил в интернете в общей сложности около четырех тысяч различных изображений и только несколько из них входят в число запрещенных. При этом экстремистские картинки он лишь заимствовал с других сайтов и не оставлял комментариев к ним.

Ранее, 3 октября, президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о частичной декриминализации статьи 282 УК, согласно которому за публичное проявление экстремистских взглядов, не содержащее серьезной угрозы, предлагается сперва наказывать в административном порядке. В первую очередь, как предполагается, это касается репостов в соцсетях.

Грядущая декриминализация станет основанием для пересмотра дел об экстремизме в интернете, а в Генпрокуратуре уже взяли все соответствующие расследования на особый контроль.

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