Верховный суд отказался считать репосты преступлением

Публикация экстремистских материалов в соцсетях не считается преступлением, если они не несут опасности обществу. Об этом говорится в постановлении пленума Верховного суд, сообщает РИА Новости.

В постановлении сказано, что суд обязан тщательно проверять основания для возбуждения дела против автора публикации. Верховный суд отметил, что размещенные в интернете изображения и файлы, содержащие признаки возбуждения вражды или ненависти, — это недостаточный повод для уголовного преследования. Отмечается, что автор публикации может стать фигурантом дела, только если он «осознавал направленность деяния на нарушение основ конституционного строя, а также имело цель возбудить ненависть или вражду».

Чтобы понять, был ли у человека преступный умысел, судьям придется учитывать контекст публикаций и изучать страницы обвиняемых в соцсетях. Также необходимо обращать внимание на данные об их личности, например, приверженность к радикальной идеологии и привлечение ранее к административной или уголовной ответственности.

19 сентября сообщалось, что Верховный суд собирается призвать судей к гуманности при рассмотрении дел о репостах и внести изменения в постановление пленума Верховного суда Российской Федерации от 28 июня 2011 года «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности».

В конце августа Совет по правам человека (СПЧ) при президенте предложил изменить российское антиэкстремистское законодательство и перестать сажать за оскорбительные высказывания. По данным правозащитников, что в 2017 году за экстремистские действия осудили одного человека, еще 460 были осуждены за слова.

13 сентября комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции отклонил законопроект об отмене уголовной ответственности за репосты.

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