Определена вероятность потерять работу в России из-за репоста в соцсетях

Уволить сотрудника из-за неподходящих записей в соцсетях способна пятая часть российских работодателей (21 процент), пишет Ura.ru со ссылкой на исследование портала «Зарплата.ру».

Пять процентов опрошенных представителей компаний утверждают, что подобные инциденты у них уже происходили. 42 процента руководителей предпочитают ограничиваться разговором с сотрудником, чье поведение их не устраивает.

Заметная доля компаний мониторит интернет-активность соискателей перед собеседованием о приеме на работу (40 процентов), и характер этой активности может сыграть ключевую роль при назначении (46 процентов). Треть руководителей по-прежнему не обращает внимания на посты своих сотрудников.

Участие в исследовании приняли около девяти тысяч представителей компаний из разных регионов страны.

7 сентября сообщалось, что у россиянки, обвиняемой в экстремизме из-за репостов в соцсетах, потребовали сдать образцы ДНК, слюны и голоса. По одной из версий, это может быть связано с созданием базы данных лиц, фигурирующих в делах о подобного рода экстремизме.

Более половины россиян считают справедливой уголовную ответственность за репосты экстремистских материалов, так как подобные действия приносят вред и нестабильность.

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