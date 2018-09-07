У фигурантов дел о репостах начали требовать образцы ДНК

Следователи Ялты потребовали у 27-летней жительницы крымского села Чехово Элины Мамедовой, обвиняемой в экстремизме из-за репостов во «ВКонтакте», образцы ДНК, слюны и голоса. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Адвокат группы «Агора» Алексей Ладин, защищающий Мамедову, предположил, что образцы нужны для создания базы экстремистов. Он рассказал, что девушка отказалась от предоставления образцов, «дабы минимизировать свое участие в театре абсурда».

По данным «Крым.Реалий», Мамедова, работающая мастером маникюра и педикюра, обвиняется в распространении во «ВКонтакте» публикаций, которые возбуждают вражду и ненависть, а также унижают представителей национальной группы — русских. Девушка репостила тексты со страниц других блогеров и не комментировала записи. Свою вину она отрицает.

В конце августа 23-летняя жительница Барнаула Мария Мотузная, обвиняемая в экстремизме из-за сохраненных во «ВКонтакте» картинок, уличила судью в расизме: во время рассмотрения ее дела судья Индустриального районного суда Сергей Трушкин предложил называть чернокожих неграми, чтобы «не ломать язык». Одна из иллюстраций, за которые судят Мотузную, «унижает представителей негроидной расы».

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