Половина россиян одобрила посадки за репосты

Более половины россиян (55 процентов) считают, что надо нести ответственность не только за публикацию, но и за репосты материалов, которые считаются экстремистскими или оскорбляющими чувства верующих. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Среди тех, кто одобряет эту идею, 60 процентов считают, что за репост нужно наказывать так же, как и за авторство материала. Свою позицию респонденты объясняли тем, что репост — это распространение информации, которая приносит вред и нестабильность. Распространителя некоторые опрошенные назвали сообщником. Другие говорили, что «за свои поступки нужно отвечать».

Против серьезного наказания за репост выступили 23 процента опрошенных. Еще 22 процента затруднились ответить.

В опросе приняли участие 1500 человек из 104 населенных пунктов в 53 регионах. Каждый третий из них (36 процентов) признался, что не пользуется социальными сетями. Среди остальных 64 процентов половина отметила, что сталкивалась с обидными или похожими на экстремистские посты, но в полицию не обращалась.

В конце августа Совет по правам человека при президенте предложил изменить российское антиэкстремистское законодательство и перестать сажать за оскорбительные высказывания. Правозащитники отметили, что в прошлом году за настоящий экстремизм был осужден всего один человек, еще 460 судили за слова.

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