Российские суды призовут к гуманности в делах о репостах

Верховный суд (ВС) России призовет суды общей юрисдикции быть гуманнее по делам о репостах, 20 сентября состоится заседание пленума, на котором высшая инстанция разъяснит практику применения законодательства по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности. Об этом в среду, 19 сентября, сообщает РАПСИ.

По данным издания, в проекте постановления ВС России акцентирует внимание судов, что посты в соцсетях с признаками разжигания ненависти и вражды не могут считаться преступлением, если они не представляют никакой опасности для общества. Даже формальное попадание под уголовное деяние не может привести к обвинительному приговору, если проступок малозначительный, поясняет высшая инстанция.

Одним из важнейших моментов является рекомендация не строить приговор исключительно на экспертизе: суды не должны слепо доверять экспертам и обязаны помнить, что окончательное решение о наличии в публикации экстремизма принимают именно они.

Высшая инстанция также считает, что судьям необходимо изучать не только спорную информацию, но и всю страницу в соцсети обвиняемого, исследовать контекст публикации и ее влияние на аудиторию.

ВС России решил внести поправки в постановление пленума № 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» от 28 июня 2011 года в связи с возникшими в правоприменительной практике вопросами. Последний раз текст пленума был отредактирован 3 ноября 2016 года.

13 сентября сообщалось, что комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции отклонил законопроект об отмене уголовной ответственности за репосты в сети.

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