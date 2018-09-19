Российская компания впервые раскрыла статистику запросов властей о пользователях

Российское IT-сообщество «Хабр» (бывшее «Хабрахабр»), входящее в реестр организаторов распространения информации, опубликовало отчет о запросах различных государственных служб к администрации ресурса. Организация «Роскомсвобода» сообщила, что «Хабр» сделал это первым из российских компаний.

«Мы изучили зарубежные практики (да-да, подобное есть у многих крупных проектов), подумали и решили, что сводная статистика об объемах запросов должна стать публичной. Поэтому поскребли по сусекам и предлагаем вашему вниманию так называемый Transparency report — отчет о запросах различных государственных служб и правообладателей за разные годы», — рассказали в компании.

В отчете представлены данные за 2013-2018 годы. За это время компания получила 39 запросов от различных государственных служб, девять из которых отклонила и два оспорила. Чаще всего (17 раз) в «Хабр» обращались представители МВД с просьбой предоставить информацию о пользователях. Помимо этого, запросы поступали от Роскомнадзора, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной службы охраны, ФСБ, Следственного комитета и Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, упраздненной в 2016 году.

«Хабр» разместил обновляемую версию запросов на специальной странице сайта. Администрация сообщества еще раз попросила пользователей не забывать о корректном поведении на сайте.

В начале августа социальная сеть «ВКонтакте» пообещала рассекретить статистику запросов властей о пользователях. Так в руководстве компании отреагировали на публикацию Марии Мотузной с рассказом о том, какие данные социальная сеть предоставила следствию. 23-летнюю жительницу Барнаула обвинили в экстремизме за несколько картинок с мемами, сохраненными на ее странице во «ВКонтакте».

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