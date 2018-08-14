«ВКонтакте» рассекретит статистику запросов властей о пользователях

Социальная сеть «ВКонтакте» раскроет статистику поступающих от органов власти запросов. Об этом Об этом Русской службе «Би-би-си» сообщили в компании.

Так «Вконтакте» отреагировала на появившиеся в сети материалы дела Марии Мотузной, в которых были указаны данные, переданные следствию администрацией социальной сети. «Мы планируем сделать процесс более прозрачным и делиться общей статистикой запросов», — заявили в компании.

Соцсеть раскрыла полиции историю изменения паролей и прикрепленного к странице номера телефона, обращений в службу поддержки и блокировок страницы за спам, а также данные обо всех адресах, с которых осуществлялся вход. В конце документа стоит подпись руководителя службы безопасности сети. Тогда в пресс-службе соцсети пояснили, что закон обязывает их предоставлять требуемую информацию по запросу правоохранительных органов.

6 августа компания Mail.ru Group (владеет, в частности, соцсетями «ВКонтакте» и «Одноклассники») потребовала амнистии для россиян, которые были осуждены за лайки и репосты. Позднее «ВКонтакте» анонсировала возможность сделать профиль полностью приватным, оставив его открытым только для друзей.

23-летнюю Мотузную обвинили в экстремизме (часть 1 статьи 282 УК России) и оскорблении чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК России) за несколько картинок с мемами, сохраненными на ее странице во «ВКонтакте».

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