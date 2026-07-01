Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:13, 2 июля 2026Мир

Отношения России и Запада оценили

Премьер Словакии Фицо: Запад практически находится в состоянии войны с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Роберт Фицо. Фото: Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Запад сегодня почти находится в состоянии войны с Россией. Его выступление опубликовано на странице возглавляемой им партии «Направление — социальная демократия» в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Фицо напомнил, что именно западные страны направляют на Украину профессиональных оплачиваемых наемников, а также обслуживают важные оружейные системы.

«[Давайте] сделаем все, чтобы эта ситуация, которая сегодня сложилась на территории Украины, никогда не переросла в конфликт большего размера», — призвал он.

Ранее сообщалось, что Фицо намерен предложить Евросоюзу организовать прямую линию связи между Россией и Украиной. По его мнению, ЕС не способен играть решающую роль в мирных переговорах по Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Румынии незаметно приняли закон о присоединении Молдавии. С чем это связано и стоит ли ждать объединения двух стран?

    Отношения России и Запада оценили

    Трамп сделал заявление по Кубе

    Захарова ответила на слова главы ЕК о прекращении Россией поставок газа в Европу

    Россия пригрозила ответом на развертывание систем РСМД в Японии

    Курьер мошенников обманул их и присвоил похищенные 1,1 миллиона рублей

    Россиянам рассказали о погоде в июле

    Трамп анонсировал длинную речь в 40-градусную жару

    Оценены шансы сборной США победить Боснию и Герцеговину в матче чемпионата мира

    Дачникам раскрыли преимущества продажи участка через МФЦ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok