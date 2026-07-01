Премьер Словакии Фицо: Запад практически находится в состоянии войны с Россией

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Запад сегодня почти находится в состоянии войны с Россией. Его выступление опубликовано на странице возглавляемой им партии «Направление — социальная демократия» в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Фицо напомнил, что именно западные страны направляют на Украину профессиональных оплачиваемых наемников, а также обслуживают важные оружейные системы.

«[Давайте] сделаем все, чтобы эта ситуация, которая сегодня сложилась на территории Украины, никогда не переросла в конфликт большего размера», — призвал он.

Ранее сообщалось, что Фицо намерен предложить Евросоюзу организовать прямую линию связи между Россией и Украиной. По его мнению, ЕС не способен играть решающую роль в мирных переговорах по Украине.