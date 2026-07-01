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00:17, 2 июля 2026Россия

Мать покусанного в Дагестане ребенка рассказала о его состоянии

РИА Новости: Мать покусанного в детсаду Дагестана ребенка рассказала, что с ним все хорошо
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Oksana Korol / Business Online / Global Look Press

Мать ребенка, которого покусали в частном детском саду в Дагестане, рассказала о его состоянии. Об этом она сообщила РИА Новости.

По ее словам, в настоящее время с ребенком все хорошо. Также женщина уточнила, что малыша искусала девочка из группы.

Собеседница агентства добавила, что руководство детсада не извинилось перед ней. «Когда я попыталась получить объяснения у руководства детского сада, вместо извинений столкнулась с криками и агрессивным поведением», — сказала она. Женщина подчеркнула, что больше не отдаст ребенка в данный детский сад.

Ранее сообщалось, что в Дагестане возбудили дело из-за покусанного в частном детском саду ребенка. Инцидент произошел 25 июня в одном из частных детских садов, расположенном в Хасавюртовском районе. По версии следствия, годовалый малыш, находясь под присмотром работников учреждения, получил укусы в области спины и локтевого сустава.

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