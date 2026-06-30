Следователи возбудили дело из-за покусанного в частном детском саду ребенка

В Дагестане возбудили дело из-за покусанного в частном детском саду ребенка

В Дагестане возбудили дело из-за покусанного в частном детском саду ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет») УК РФ.

По данным следствия, в ходе мониторинга СМИ выявлен факт причинения телесных повреждений малолетнему ребенку в одном из частных детсадов, расположенном в Хасавюртовском районе.

25 июня ребенку, находившемуся под присмотром сотрудников дошкольного учреждения, были причинены травмы в виде укусов спины и локтевого сустава.

Следователи проводят комплекс необходимых следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что следователи отреагировали на массовое отравление в российском кафе.