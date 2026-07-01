Захарова ответила на слова фон дер Ляйен о прекращении Россией поставок газа в Европу

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о том, что Россия сама прекратила поставки газа в Европу. Об этом пишут «Известия».

По ее словам, санкционная политика Европейского союза (ЕС) против российского энергетического сектора стала причиной возникших проблем на европейском энергорынке. «Ни разу в жизни Россия не отключала газ для Европы. Любой гражданин стран ЕС может подать на неё в суд за это вранье и выиграет», — подчеркнула дипломат.

Ранее Захарова обвинила ЕК в сохранении колониальной логики на фоне скандала с отключением кондиционеров в здании Еврокомиссии во время сильной жары.