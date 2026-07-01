Захарова: Хозяева в ЕК сидят с вентиляторами в башне

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Европейскую комиссию (ЕК) в сохранении колониальной логики на фоне скандала с отключением кондиционеров в здании Еврокомиссии во время сильной жары. Об этом она рассказала в эфире радио Sputnik.

«Для них это нормально: чтобы оно там сидело, понимаете, где-нибудь на троне и считало себя исключительным. А его опахалами, понимаете, со всех сторон обдувало», — сказала она.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, в европейском обществе исторически укоренилось неравенство, разделение на «рабов и хозяев». Она подчеркнула, что ЕК сохранила колониальную и средневековую логику сюзерена, сидящего с «вентилятором где-нибудь там у себя в башне».

Ранее некоторые сотрудники Еврокомиссии выразили недовольство отключением кондиционеров в штаб-квартире Европейской комиссии. ЕК отключила кондиционеры на этажах 1-7 в штаб-квартире в Брюсселе, а офис главы ЕК Урсула фон дер Ляйен находится на 13-м этаже.