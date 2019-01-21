Минобр потратит 630 миллионов на поиск вредной для детей информации

Министерство образования и науки России выделит 628 миллионов рублей на поиск информации в интернете, которая угрожает жизни и здоровью детей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Минобр подготовил соответствующий законопроект совместно с Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь). Ведомства решили предоставить деньги автономной некоммерческой организации (АНО) «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды».

Организация будет отчитываться перед Росмолодежью. Глава Росмолодежи Александр Бугаев не уточнил, как именно будут распределены средства и как будет организован поиск угрожающей детям информации в интернете. Деятельностью АНО будет руководить бывший помощник Бугаева Денис Заварзин.

В декабре 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон о незамедлительной блокировке сайтов, на которых содержится информация, побуждающая к опасным действиям детей.

В ноябре депутаты подготовили законопроект о создании в России кибердружин, которые смогут вместе с правоохранительными органами выявлять в интернете противоправную информацию. Речь идет о о пропаганде войны, разжигании национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!