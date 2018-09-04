Книжные магазины стали отказывать школьникам в Есенине, Маяковском и Бродском

В Екатеринбурге старшекласснице отказались продать сборники стихов Сергея Есенина, Иосифа Бродского и Владимира Маяковского в трех магазинах сети «Читай-город», передает РИА Новости.

Причиной для отказа стала маркировка «18+» на изданиях.

«По закону, если мы видим маркировку, мы не имеем права продавать продукцию детям, не достигшим определенного возраста, — отметил представитель сети. — Данные маркировки устанавливает издательство из-за того, что в книгах есть запрещенная информация, мы лишь соблюдаем правила».

В апреле на Ямале запретили продавать несовершеннолетним электронные сигареты. Принятие соответствующего регионального закона обусловили «ростом популярности никотиносодержащих продуктов, являющихся альтернативой курению табака».

В декабре прошлого года новосибирская прокуратура опротестовала запрет на бороды, усы и тату для учащихся, принятый в городском государственном промышленном колледже. Надзорные органы сочли, что регламент учебного заведения нарушает право на свободу самовыражения.

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