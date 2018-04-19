Ямальские депутаты запретили продавать электронные сигареты несовершеннолетним

Депутаты Законодательного собрания Ямало-Ненецкого округа запретили продавать электронные сигареты несовершеннолетним, приняв региональный закон «Об ограничении розничной продажи и распространения электронных систем доставки никотина». Об этом Znak.com сообщили в пресс-службе парламента.

«Разработка закона обусловлена ростом популярности никотиносодержащих продуктов, являющихся альтернативой курению табака, в том числе среди несовершеннолетних. Принимая эти нормы, мы хотим обратить особое внимание родителей, которые могут оградить своих детей от пагубного пристрастия», — сказала один из авторов законопроекта председатель комитета по соцполитике и ЖКХ Елена Зленко.

За продажу электронных испарителей детям теперь предусмотренная административная ответственность. Граждан будут наказываться штрафом от двух до четырех тысяч рублей, должностные лица — от десяти до 20 тысяч рублей, юридические лица — от 20 до 50 тысяч рублей. В случае повторного нарушения размер штрафа увеличится.

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