Чиновники решили приравнять электронные сигареты к обычным

Министерство промышленности и торговли подготовило законопроект, предлагающий приравнять электронные сигареты, вейпы и никотиносодержащие жидкости к обычным сигаретам. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В проекте закона «О государственном регулировании оборота никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака» прописано, что электронные испарители не смогут покупать несовершеннолетние, а реклама самих устройств будет ограничена. В образовательных, культурных, спортивных и медицинских учреждениях, на детских площадках, в лифтах, на рабочих местах и на всех видах общественного транспорта использовать их можно будет только в специально отведенных местах. Максимальный объем емкостей с никотиносодержащими жидкостями ограничат до 30 миллилитров.

Законопроект направлен в первую очередь на то, чтобы оградить детей от никотина, говорится в пояснительной записке. Еще одна цель законодателей — предотвратить нелегальное производство и оборот устройств и жидкостей. «Принятие данного законопроекта позволит заложить основы государственного регулирования инновационной и динамично развивающейся категории, оградит несовершеннолетних и сократит количество недобросовестных производителей, импортеров и продавцов, продвигающих данные продукты на российский рынок», — отмечается в тексте.

В случае принятия документа основные его положения вступят в силу 1 января 2019 года. Также ведомство выступило за введение системы маркировки электронных сигарет к середине 2020 года.

В апреле прошлого года Минздрав предложил запретить использовать вейпы и электронные сигареты в общественных местах, а также ограничить их рекламу и продажу.

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