Российским туристам пригрозили тюрьмой за ввоз электронных сигарет в Таиланд

Российским туристам рекомендовали воздержаться от ввоза и курения в Таиланде электронных сигарет. Как пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР), эти гаджеты в стране запрещены, а их использование может грозить серьезным наказанием.

За нарушение можно получить штраф в размере миллиона батов (1,76 миллиона рублей) или угодить в тюрьму на срок до 10 лет.

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В беседе с АТОР один из экспертов туристического рынка рассказал, что в аэропортах Краби и Пхукета электронные сигареты у туристов конфискуют. Тем, кто отказывается добровольно расстаться с устройствами, выписывают штрафы.

В ассоциации отметили, что аналогичные предупреждения в августе выпустил британский МИД. Это произошло после того, как несколько туристов из Великобритании были оштрафованы за курение электронных сигарет, а один отправлен в тюрьму. Конфликт удалось уладить благодаря дипломатам.

В начале сентября ситуационно-кризисный центр МИД России предостерег российских туристов насчет смертельных аварий на Пхукете. Сообщалось, что этот остров находится на первом месте в стране по числу таких ДТП.