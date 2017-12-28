Прокуратура выступила против запрета на бороды и тату в колледже

Государственный промышленный колледж в Новосибирске запретил учащимся носить усы, бороды или тату, однако прокуратура не одобрила это решение. Об этом говорится на сайте регионального надзорного ведомства.

«Правила внутреннего распорядка опротестованы», — отмечено в тексте.

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К прокурорам с жалобой на запреты в колледже обратился родитель одного из учащихся. В ходе проверки выяснилось, что, помимо официальных запретов на различные элементы стиля, в образовательном учреждении есть негласный запрет покидать его стены во время перемен.

Прокуратура сочла, что эти регламенты нарушают права учащихся на свободу передвижения и самовыражение.

В августе таджикским школьникам запретили носить длинные волосы и бороды, чтобы обеспечить равенство учеников в образовательном учреждение. Девочкам там разрешается носить не более одной серьги в ухе, национальные платки и неяркий макияж.

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