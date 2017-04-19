Назарбаев потребовал запретить в Казахстане бороды и черные одежды

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что бороды и черные одежды не соответствуют исламским и казахским традициям. Об этом в среду, 19 апреля, он сказал на встрече с представителями мусульманского духовенства, передает пресс-служба главы государства.

«В результате непросвещенности наши молодые люди отпускают бороду и подрезают себе брюки. Увеличивается количество казахстанских девушек, которые полностью покрывают себя черными одеяниями. Это не соответствует ни нашим традициям, ни нашему народу. Необходимо проработать вопрос запрета этого на законодательном уровне», — заявил Назарбаев, добавив, что казахи надевают черную одежду только во время траура.

Он подчеркнул, что Казахстан должен оставаться светским государством. «Если молодежь будет следовать наставлениям, чуждым нашему народу, то что будет? Независимый Казахстан должен иметь светлое будущее, нация должна быть едина, страна должна быть светской и развиваться дальше. Мы не потерпим тех, кто выступает против нашей цели», — сказал он.

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В июне 2016-го город Актобе подвергся нападениям нескольких групп экстремистов, в результате погибли семь и пострадали 38 человек. В тот же день правоохранительные органы провели контртеррористическую операцию, в ходе которой были ликвидированы 13 экстремистов. Нурсултан Назарбаев заявил, что боевики были последователями салафизма.

Салафитами или ваххабитами называют приверженцев радикального ислама. В Казахстане нет официального запрета на деятельность этого религиозного течения, хотя Духовное управление мусульман страны считает его опасным. Основными центрами распространения салафизма в Казахстане считаются Мангистауская, Атырауская и Актюбинская области. В июне 2016 года председатель комитета по делам религий министерства культуры и спорта Галым Шойкин сказал, что всего в стране насчитывается 15 тысяч убежденных салафитов, передавал портал Tengrinews.kz.