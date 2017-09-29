Порошенко потребовал от школьников говорить на украинском языке на переменах

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что школьники должны говорить на украинском языке не только во время уроков, но и на переменах. Об этом он сказал на совещании с работниками сферы образования, передает телеканал NewsOne.

«Конечно, мы не могли не усилить роль украинского языка в образовании. О чем здесь дискутировать? Человек, который заканчивает школу, должен уметь говорить на украинском языке. На переменах, в воспитательном процессе», — заявил глава государства.

По его словам, дети должны понимать, что «украинский язык — не сухая норма закона, а живое средство повседневного общения».

Порошенко также напомнил, что во время выступления перед депутатами в зале Верховной Рады поставил задачу принять еще один закон, который защищал бы государственный язык в сфере услуг.

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26 сентября Порошенко подписал закон об образовании. В связи с этим министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Киев может забыть о европейском будущем. Он пообещал, что Будапешт будет блокировать все инициативы, которые будут выгодны Украине во всех международных организациях, особенно в ЕС.

21 сентября глава аппарата правительства Венгрии Янош Лазар предупредил, что в случае подписания украинским президентом закона об украинизации образования Киев потеряет Будапешт как друга. Он охарактеризовал документ как грубое нарушение прав венгерского меньшинства, что является «постыдным и неприемлемым».

5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который фактически вводит запрет на преподавание на любом языке, кроме украинского. В частности, с 2018 года отменяется преподавание предметов на языках национальных меньшинств с 5-го класса. С 2020-го обучение на языках нацменьшинств будет ликвидировано и в младших классах.