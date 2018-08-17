Таиландским школьникам запретили секс, поцелуи и объятия

Таиландским школьникам приготовили новые «Правила поведения учащихся», которые не позволят им проводить собрания, а также проявлять интимные чувства на публике. Об этом сообщает интернет-версия газеты The Nation.

Учащимся школ и высших учебных заведений запретят «неуместные проявления привязанности и непристойного поведения в общественных местах и в приватной обстановке», что означает полный запрет поцелуев и объятий как на публике, так и наедине, отмечает издание.

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Директор Государственного бюро по делам учащихся, скаутского движения и молодежного движения Красного Креста Таиланда Варат Прыаксакуннан (Warat Phrueksakulnan) пояснил, что даже «поцелуй в щеку лица противоположного пола и объятия с ним при встрече представляют собой неуместные и неприличные проявления». Он призвал обратить особое внимание на соблюдение этих мер в День Святого Валентина.

Другим нововведением стал запрет на собрания, которые могут привести к нарушению общественного порядка. Эта часть «Правил» касается участившихся в стране массовых драк учащихся «соперничающих» учебных заведений.

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Новая редакция «Правил» была утверждена Кабинетом министра Таиланда, теперь ее рассмотрит правительство. Поправки вступят в силу после публикации в Royal Government Gazette, где фиксируются все нововведения.

Традиционная мораль строго запрещает публичные проявления нежности и привязанности, так что даже супружеские пары на публике редко позволяют себе прикасаться друг к другу.

В марте сообщалось, что власти Таиланда рассказали женщинам, как избежать приставаний и сексуального насилия во время празднования тайского нового года — Сонгкрана. По их словам, девушкам не следует надевать откровенные наряды, также им надо стараться выглядеть не слишком сексуально, чтобы не провоцировать мужчин.

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