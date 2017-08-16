Тайского студента посадили за репост заметки «Би-би-си»

Тайский студент Джатупат Бунпаттаракса получил два c половиной года тюрьмы за репост заметки «Би-би-си», оскорбляющей короля. Об этом сообщает The Independent.

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Молодой человек выложил в сеть ссылку на небольшую статью на тайском языке, в которой описывался жизненный путь короля Махи Вачиралонгкорна. 3 декабря его арестовали. Бунпаттаракс признал вину, и назначенное судом наказание в пять лет тюрьмы было сокращено до двух с половиной лет.

В настоящее время за оскорбления членов королевской семьи в тайских тюрьмах отбывают наказание около 100 человек. 9 июня таец получил за оскорбление королевской семьи 35 лет тюрьмы.

Маха Вачиралонгкорн был провозглашен новым королем Таиланда 1 декабря 2016 года. Новый монарх взошел на трон как 10-й король династии Чакри (Рама Х) после смерти предыдущего короля, его отца Пхумипона Адульядета (Рама IX). Его официальное имя и титул — Его Величество король Маха Вачиралонгкорн Бодиндрадебайаварангкун.