Полиция Таиланда рассказала о новой вине Насти Рыбки

Задержанная в Таиланде за нелегальную работу группа секс-инструкторов, среди которых были видеоблогеры Александр Кириллов и Анастасия Вашукевич, более известные под псевдонимами Алекс Лесли и Настя Рыбка, своими действиями нанесли ущерб репутации королевства. Об этом заявил представитель национальной полиции Таиланда, сообщает ТАСС.

«Эта группа нанесла ущерб нашей национальной репутации. Мы привлекаем к ответственности всех без исключения иностранцев, нарушающих наши законы, не только в Паттайе, но и по всей стране», — сказал заместитель главы полицейской пресс-службы Критсана Паттаначароен.

Ранее стало известно, что Настю Рыбку и Алекса Лесли полиция Таиланда решила внести в «черный список» и выдворить из страны. Их обвинили в незаконном занятии бизнесом, заключающемся в проведении секс-тренингов без уплаты налогов.

Группу из 10 человек, среди которых были Рыбка и Лесли, задержали 26 февраля. Они получили известность после того, как разместили в соцсетях информацию о личной жизни предпринимателя Олега Дерипаски.

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