В Таиланде задержали Настю Рыбку и девять секс-инструкторов из России

Полиция в Таиланде задержала десять россиян, которые незаконно проводили секс-тренинги в курортном городе Паттайя. Об этом сообщает The Nation. При этом, как отмечает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, среди задержанных оказались скандальные видеоблогеры Александр Кириллов и Анастасия Вашукевич, более известные под псевдонимами Алекс Лесли и Настя Рыбка.

По сведениям издания, стражи порядка совершили рейд по отелю, где находились 43 российских туриста, испугавшихся при виде офицеров. В ходе допроса они рассказали, что заплатили 20 тысяч бат (чуть более 36 тысяч рублей), чтобы посетить курс.

Отмечается, что подозреваемых в организации секс-тренингов доставили в следственный изолятор, одному из них предъявлено обвинение за превышение срока пребывания в Таиланде, троим — в незаконном въезде в страну, остальным — за работу без соответствующего разрешения.

В частности, Кириллов, как сообщает ТАСС, может быть приговорен к штрафу в размере 100 тысяч бат (более 3 тысяч долларов) или тюремному сроку до двух лет.

9 февраля бизнесмен Олег Дерипаска подал в суд иск против Анастасии Вашукевич и Александра Кириллова после того, как в соцсетях они без его согласия разместили материалы, касающиеся личной жизни предпринимателя. В них сообщалось, что Дерипаска нанял на свою яхту девушек из эскорта.

Представители бизнесмена потребовали удалить все снимки и видео об отдыхе олигарха на яхте в Норвегии. Судебное разбирательство вынудило YouTube и Instagram сделать это.

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