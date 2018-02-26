Появилось видео задержания Насти Рыбки в Таиланде

Таиландское интернет-издание Lovepattayathailand.com опубликовало кадры задержания десяти россиян, которые незаконно проводили секс-тренинги в курортном городе Паттайя.

В их числе оказались скандальные видеоблогеры Александр Кириллов и Анастасия Вашукевич, более известные под псевдонимами Алекс Лесли и Настя Рыбка.

Ранее полицейские совершили рейд в один из отелей курорта, где 43 российских туриста проходили курс. На допросе они рассказали полиции, что посещение стоило им 20 тысяч бат (чуть более 36 тысяч рублей).

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