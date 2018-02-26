Появились подробности задержания Насти Рыбки в Таиланде

Виктор Майданович, знакомый задержанных по подозрению в организации секс-тренингов в Таиланде Алекса Лесли и Насти Рыбки, раскрыл подробности произошедшего в местном отеле. Об этом он рассказал РБК.

По словам Майдановича, все приехали в Таиланд, чтобы «отдохнуть и пообщаться». Он добавил, что вечером 25 февраля в зал, где собрались люди, ворвались полицейские и выборочно задержали восемь человек.

«Они подумали, что у нас проходит запретное мероприятие», — пояснил собеседник агентства и добавил, что через полицию задержанным удалось передать воду и еду. По его словам, за освобождение каждого просят внести залог в размере 150 тысяч бат (около 4,8 тысячи долларов).

Ранее стало известно, что полицейские провели рейд в одном из тайских отелей, где 43 российских туриста, предположительно, проходили курс секс-тренингов. В результате были задержаны десять российских граждан. Среди них оказались видеоблогеры Александр Кириллов и Анастасия Вашукевич, более известные под псевдонимами Алекс Лесли и Настя Рыбка соответственно.

Подозреваемых доставили в следственный изолятор. Одному из них предъявлено обвинение за превышение срока пребывания в Таиланде, троим — в незаконном въезде в страну, остальным — за работу без соответствующего разрешения.

По словам заведующего консульским отделом посольства России Владимира Соснова, их ожидают суд и депортация из страны.

Лесли и Рыбка получили широкую известность после того, как разместили в соцсетях информацию о личной жизни предпринимателя Олега Дерипаски. Бизнесмен подал на них в суд, а все снимки и видеоролики потребовал удалить.

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